Ce mercredi, Loïs Boisson a une nouvelle fois fait le bonheur du public fran­çais. Après avoir battu Jessica Pegula, elle réalise un nouvel exploit en s’of­frant le scalpe de Mirra Andreeva en quart de finale (7−6, 6–3).

Une perfor­mance qui a surpris l’en­semble du plateau de France Télévision, dont Justine Henin.

« On l’en­tend dire avec beau­coup de convic­tion, mais aussi de simpli­cité et de sobriété, ‘j’es­père aller au bout’. On sent qu’elle le ressent vrai­ment, en fait. Ce n’est pas un discours, c’est ce qu’elle vit. En toute honnê­teté, je la découvre, comme beau­coup de gens, pendant ce Roland‐Garros. Dans ces conditions‐là, aujourd’hui, après avoir fait ce qu’elle avait fait face à Pegula, et je l’avais un petit peu exprimé avant le match, je ne la pensais pas capable de sortir une perfor­mance de ce calibre‐là. Donc, on en découvre tous les jours un peu plus avec elle. On est encore un peu plus surpris, et que ça fait du bien aussi d’être surpris et d’avoir des moments comme ceux‐là. Je ne suis pas fran­çaise, j’ai un peu plus de recul par rapport à ça. Et ça me donne une émotion énorme. Elle nous fait vibrer, elle fait vibrer beau­coup de gens qui aiment le tennis aujourd’hui. C’est vrai­ment excep­tionnel, on lui dit merci pour ça ».

Pour se frayer un chemin vers la finale, la 361e joueuse mondiale croi­sera la route de Coco Gauff ce jeudi.