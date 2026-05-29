Consultant pour France Télévision et présente sur la terrasse du Philippe‐Chatrier pour analyser le match du troi­sième tour de Roland‐Garros entre Novak Djokovic et Joao Fonseca, Justine Henin a raillé tous ceux qui aime­raient supprimer le fameux format au meilleurs des cinq sets sur les tour­nois du Grand Chelem alors que le Brésilien vient de recoller à une deux manches partout avant une cinquième très indécise.

Un avis qu’on partage totalement.

« Et, donc, vrai­ment certains voudraient supprimer les trois sets gagnants en Grand Chelem ? Une folie absolue. Il a vrai­ment été incroyable Fonseca dans sa capa­cité à revenir car il a quand même pris une leçon et une démons­tra­tion, à la fois tennis­tique de maîtrise, de préci­sion, de gestion des moment impor­tants et il n’a pas lâché dès le début de la troi­sième manche. Il a attendu, il a été patient en profi­tant d’une petite baisse de régimle de Novak Djokovic. On rappelle qu’il a déjà été mené deux sets à zéro au match précé­dent et qu’il a gagné son premier match en cinq sets. »