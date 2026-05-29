Consultant pour France Télévision et présente sur la terrasse du Philippe‐Chatrier pour analyser le match du troisième tour de Roland‐Garros entre Novak Djokovic et Joao Fonseca, Justine Henin a raillé tous ceux qui aimeraient supprimer le fameux format au meilleurs des cinq sets sur les tournois du Grand Chelem alors que le Brésilien vient de recoller à une deux manches partout avant une cinquième très indécise.
Un avis qu’on partage totalement.
« Et, donc, vraiment certains voudraient supprimer les trois sets gagnants en Grand Chelem ? Une folie absolue. Il a vraiment été incroyable Fonseca dans sa capacité à revenir car il a quand même pris une leçon et une démonstration, à la fois tennistique de maîtrise, de précision, de gestion des moment importants et il n’a pas lâché dès le début de la troisième manche. Il a attendu, il a été patient en profitant d’une petite baisse de régimle de Novak Djokovic. On rappelle qu’il a déjà été mené deux sets à zéro au match précédent et qu’il a gagné son premier match en cinq sets. »
Publié le vendredi 29 mai 2026 à 20:04