Programmé en session de nuit à l’occasion du premier tour face à Giovanni Mpetshi Perricard, Novak Djokovic a cette fois été placé en troisième rotation, toujours sur le court Philippe Chatrier, pour affronter un autre Français, en la personne de Valentin Royer.
Une programmation qui a suscité une petite polémique, lancée par quelques fans fervents du Serbe, sur la toile. Selon eux, l’homme aux 24 Grands Chelems, désormais âgé de 39 ans, aurait une nouvelle dû bénéficier d’une session de nuit plutôt que de jouer en pleine après‐midi sous le cagnard parisien.
Sauf que comme le rappelle avec ses mots Justine Henin, consultante pour France Télévision, il y a une notion qui s’appelle l’équité d’autant qu’une programmation répétitive en soirée n’avantagerait même pas le triple vainqueur du tournoi.
« Il ne pourra pas jouer à chaque fois en session de soirée et terminer de toute façon à des heures tardives. À un moment donné, il va être obligé de jouer en journée donc cela ne l’avantage pas forcément de jouer à chaque fois en soirée en début de tournoi. Et puis il faut trouver un équilibre. La programmation peut souvent être critiquée mais il y a quand même beaucoup de facteurs à gérer pour arriver à faire quelque qui tienne la route. »
Publié le mercredi 27 mai 2026 à 15:41