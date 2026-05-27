Programmé en session de nuit à l’oc­ca­sion du premier tour face à Giovanni Mpetshi Perricard, Novak Djokovic a cette fois été placé en troi­sième rota­tion, toujours sur le court Philippe Chatrier, pour affronter un autre Français, en la personne de Valentin Royer.

Une program­ma­tion qui a suscité une petite polé­mique, lancée par quelques fans fervents du Serbe, sur la toile. Selon eux, l’homme aux 24 Grands Chelems, désor­mais âgé de 39 ans, aurait une nouvelle dû béné­fi­cier d’une session de nuit plutôt que de jouer en pleine après‐midi sous le cagnard parisien.

Sauf que comme le rappelle avec ses mots Justine Henin, consul­tante pour France Télévision, il y a une notion qui s’ap­pelle l’équité d’au­tant qu’une program­ma­tion répé­ti­tive en soirée n’avan­ta­ge­rait même pas le triple vain­queur du tournoi.

« Il ne pourra pas jouer à chaque fois en session de soirée et terminer de toute façon à des heures tardives. À un moment donné, il va être obligé de jouer en journée donc cela ne l’avan­tage pas forcé­ment de jouer à chaque fois en soirée en début de tournoi. Et puis il faut trouver un équi­libre. La program­ma­tion peut souvent être criti­quée mais il y a quand même beau­coup de facteurs à gérer pour arriver à faire quelque qui tienne la route. »