En rempor­tant son quatrième Roland‐Garros à seule­ment 23 ans, Iga Swiatek se dit sans doute qu’elle peut chasser le record de Chris Evert, avec sept sacres sur la terre battue parisienne.

Avec trois triomphes de rang à la Porte d’Auteuil, la Polonaise rejoint Justine Henin, dernière joueuse à réaliser cette prouesse (entre 2005 et 2007).

Dans un entre­tien accordé à la WTA, la Belge, quadruple cham­pionne à Paris et septuple lauréate en Grand Chelem, estime que la numéro une mondiale est amenée à la dépasser.

« Iga est la patronne. Je pense qu’elle peut gagner plus que moi, c’est certain. Je pense que la terre battue est diffi­cile pour la plupart des filles, non ? Quand on voit Iga sur la terre battue, on se dit qu’il n’y a pas beau­coup de concur­rence. Nous pouvons voir à quel point il est diffi­cile de gagner, de gagner et de gagner. Il est diffi­cile de rester au sommet du jeu pendant si long­temps. Iga a quelque chose de spécial pour cela. Je pense qu’elle est très forte, et si elle reste en bonne santé, si elle garde sa moti­va­tion, elle peut gagner beau­coup ici. »