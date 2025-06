Aux commen­taires de la finale de Roland‐Garros ce dimanche entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, la septuple lauréate en Grand Chelem, Justine Henin, s’est montrée pessi­miste pour l’Espagnol en début de troi­sième set.

« Il faut qu’il retrouve un minimum de luci­dité pour s’of­frir des options. Il est dépassé par les événe­ments. C’est vrai que Sinner semble avoir réponse à tout, il est en mission, mais on sent l’Espagnol qui n’est plus en mesure véri­ta­ble­ment de tenter quoi que ce soit. Les deux fins de set lui ont fait très mal. »