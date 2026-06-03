Accueil Roland Garros

Justine Henin n’épargne pas Sabalenka : « Il lui a manqué un peu d’humilité »

Par
Baptiste Mulatier
-
862

Un coup de tonnerre de plus à Paris. 

Alors qu’elle menait 6–3, 4–1 (double break) puis 5–3 face à la Russe Diana Shnaider (23e mondiale) en quarts de finale de Roland‐Garros, Aryna Sabalenka a tout simple­ment sombré et concédé les dix derniers jeux du match (3−6, 7–5, 6–0).

Aux commen­taires du match sur France Télévisions, la septuple lauréate en Grand Chelem Justine Henin a critiqué l’at­ti­tude de la numéro 1 mondiale.

« Elle a été inca­pable de rentrer dans le duel. Il lui a manqué un peu d’hu­mi­lité à ce moment‐là. Il y a toujours ce mélange chez les cham­pions d’or­gueil, d’ego, qui leur permet de se sortir de situa­tions très complexes, mais aussi souvent beau­coup d’hu­mi­lité pour pouvoir rentrer dans ce combat. Dans le troi­sième set, elle a été inca­pable de se remettre à hauteur, d’ac­cepter qu’elle avait perdu cette deuxième manche, à repartir au combat. Si un scéna­riste nous avait proposé l’écri­ture de ce Roland‐Garros, ça n’au­rait jamais été crédible, on n’au­rait jamais accepté ça. »

Publié le mercredi 3 juin 2026 à 16:03

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥