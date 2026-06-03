Un coup de tonnerre de plus à Paris.
Alors qu’elle menait 6–3, 4–1 (double break) puis 5–3 face à la Russe Diana Shnaider (23e mondiale) en quarts de finale de Roland‐Garros, Aryna Sabalenka a tout simplement sombré et concédé les dix derniers jeux du match (3−6, 7–5, 6–0).
Aux commentaires du match sur France Télévisions, la septuple lauréate en Grand Chelem Justine Henin a critiqué l’attitude de la numéro 1 mondiale.
« Elle a été incapable de rentrer dans le duel. Il lui a manqué un peu d’humilité à ce moment‐là. Il y a toujours ce mélange chez les champions d’orgueil, d’ego, qui leur permet de se sortir de situations très complexes, mais aussi souvent beaucoup d’humilité pour pouvoir rentrer dans ce combat. Dans le troisième set, elle a été incapable de se remettre à hauteur, d’accepter qu’elle avait perdu cette deuxième manche, à repartir au combat. Si un scénariste nous avait proposé l’écriture de ce Roland‐Garros, ça n’aurait jamais été crédible, on n’aurait jamais accepté ça. »
Publié le mercredi 3 juin 2026 à 16:03