Un coup de tonnerre de plus à Paris.

Alors qu’elle menait 6–3, 4–1 (double break) puis 5–3 face à la Russe Diana Shnaider (23e mondiale) en quarts de finale de Roland‐Garros, Aryna Sabalenka a tout simple­ment sombré et concédé les dix derniers jeux du match (3−6, 7–5, 6–0).

Aux commen­taires du match sur France Télévisions, la septuple lauréate en Grand Chelem Justine Henin a critiqué l’at­ti­tude de la numéro 1 mondiale.

« Elle a été inca­pable de rentrer dans le duel. Il lui a manqué un peu d’hu­mi­lité à ce moment‐là. Il y a toujours ce mélange chez les cham­pions d’or­gueil, d’ego, qui leur permet de se sortir de situa­tions très complexes, mais aussi souvent beau­coup d’hu­mi­lité pour pouvoir rentrer dans ce combat. Dans le troi­sième set, elle a été inca­pable de se remettre à hauteur, d’ac­cepter qu’elle avait perdu cette deuxième manche, à repartir au combat. Si un scéna­riste nous avait proposé l’écri­ture de ce Roland‐Garros, ça n’au­rait jamais été crédible, on n’au­rait jamais accepté ça. »