Si la météo parti­cu­liè­re­ment capri­cieuse a perturbé la program­ma­tion tout au long de la première semaine à Roland‐Garros, le spec­tacle n’en demeure pas moins au rendez‐vous. Justine Henin sent d’ailleurs une atmo­sphère spéciale autour du tournoi.

« Il y a beau­coup d’engouement. J’entends même des gens discuter avec des proches et dire qu’on a un début de Roland‐Garros excep­tionnel en termes d’attractivité malgré la météo, malgré que ce soit un peu maus­sade et diffi­cile pour l’organisation, les joueurs et tout le monde. On sent qu’il y a quelque chose de très parti­cu­lier », a déclaré la septuple lauréate en Grand Chelem sur la terrasse de France Télévision.