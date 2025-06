Tombeuse en trois sets de Jasmine Paolini, fina­liste l’an dernier à Roland‐Garros, Elina Svitolina va retrouver les quarts de finale de Roland‐Garros.

Sur la terrasse de France Télévisions, où elle officie en tant que consul­tante durant la quin­zaine, la septuple lauréate en Grand Chelem, Justine Henin, a exprimé sa joie et son admi­ra­tion pour l’Ukrainienne, qu’elle a conseillée il y a quelques années.

« C’est un sacré parcours. Ça me donne beau­coup d’émotions. Je la suis avec forcé­ment beau­coup d’intérêt. Quel parcours parce que c’est une des mamans du circuit. C’est quand même tout un défi. Apres avoir eu un enfant, elle a arrêté un an, elle a donné nais­sance en octobre 2022 à sa petite fille. Elle est revenue assez vite. Elle avait atteint les quarts de finale à Roland dans la foulée, les demies à Wimbledon. Aujourd’hui, elle est 14e mondiale. Elle est revenue au sommet avec des évolu­tions dans son jeu. On sent qu’elle a continué à travailler, à faire évoluer les choses. Elle a beau­coup de carac­tère. On aime bien Paolini aussi, on a eu une belle bataille. »