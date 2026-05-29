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Justine Henin sur l’at­ti­tude de Djokovic envers un came­raman : « C’est Novak Djokovic. De toute façon, main­te­nant, il se permet d’ex­primer tout ce qu’il a sur le coeur »

Par
Thomas S
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Sur le court, comme en dehors, Novak Djokovic ne laisse pas indifférent.

Alors qu’il affronte actuel­le­ment Joao Fonseca au troi­sième tour de Roland‐Garros sur le court Philippe‐Chatrier, le Serbe a passé ses nerfs sur le came­raman, beau­coup trop proche de lui à son goût.

Interrogée sur l’at­ti­tude de l’homme aux 24 Grands Chelems, Justine Henin, consul­tante pour France Télévision, lui a donné raison. 

« Il a raison quelque part. C’est vrai qu’il vient de finir un set extrê­me­ment accroché, il retourne sur son banc, avec la chaleur qu’il fait, il a peut‐être besoin d’un petit peu d’es­pace. C’est Novak Djokovic, de toute façon main­te­nant il se permet de pouvoir exprimer tout ce qu’il a sur le coeur à ce moment‐là mais on lui donne raison, il a besoin d’un peu d’air. »

Publié le vendredi 29 mai 2026 à 18:13

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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