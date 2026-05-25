Impressionnant depuis le début de saison sur terre battue, avec un titre à Marrakech, une demi‐finale à Barcelone et des quarts à Madrid et Rome, Rafael Jodar a surclassé l’Américain Aleksandar Kovacevic (67e mondial) au premier tour de Roland‐Garros : 6–1, 6–0, 6–4 en seule­ment 1h36 de jeu.

Consultante pour France Télévisions, la septuple lauréate en Grand Chelem Justine Henin voit l’Espagnol de 19 ans, désor­mais 29e mondial, comme l’un des outsi­ders crédibles du tournoi pour sa toute première appa­ri­tion porte d’Auteuil.

« Il est dans une partie de tableau où des têtes de série sont tombées : Taylor Fritz, alors certes, ce n’était pas une grande surprise, mais Jiri Lehecka est aussi tombé ce lundi matin face à Pablo Carreno Busta, en trois sets, et ça c’est une plus grosse surprise. Alors peut‐être une belle éclaircie pour Rafael Jodar qui en veut beau­coup. Il pour­rait retrouver Alexander Zverev en quarts de finale. Il peut avancer. »