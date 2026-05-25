Accueil Roland Garros

Justine Henin sur l’un des outsi­ders du tournoi : « Il est dans une partie de tableau où des têtes de série sont déjà tombées et pour­rait retrouver Zverev en quarts de finale »

Par
Baptiste Mulatier
-
174

Impressionnant depuis le début de saison sur terre battue, avec un titre à Marrakech, une demi‐finale à Barcelone et des quarts à Madrid et Rome, Rafael Jodar a surclassé l’Américain Aleksandar Kovacevic (67e mondial) au premier tour de Roland‐Garros : 6–1, 6–0, 6–4 en seule­ment 1h36 de jeu.

Consultante pour France Télévisions, la septuple lauréate en Grand Chelem Justine Henin voit l’Espagnol de 19 ans, désor­mais 29e mondial, comme l’un des outsi­ders crédibles du tournoi pour sa toute première appa­ri­tion porte d’Auteuil.

« Il est dans une partie de tableau où des têtes de série sont tombées : Taylor Fritz, alors certes, ce n’était pas une grande surprise, mais Jiri Lehecka est aussi tombé ce lundi matin face à Pablo Carreno Busta, en trois sets, et ça c’est une plus grosse surprise. Alors peut‐être une belle éclaircie pour Rafael Jodar qui en veut beau­coup. Il pour­rait retrouver Alexander Zverev en quarts de finale. Il peut avancer. »

Publié le lundi 25 mai 2026 à 14:54

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥