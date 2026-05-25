Impressionnant depuis le début de saison sur terre battue, avec un titre à Marrakech, une demi‐finale à Barcelone et des quarts à Madrid et Rome, Rafael Jodar a surclassé l’Américain Aleksandar Kovacevic (67e mondial) au premier tour de Roland‐Garros : 6–1, 6–0, 6–4 en seulement 1h36 de jeu.
Consultante pour France Télévisions, la septuple lauréate en Grand Chelem Justine Henin voit l’Espagnol de 19 ans, désormais 29e mondial, comme l’un des outsiders crédibles du tournoi pour sa toute première apparition porte d’Auteuil.
« Il est dans une partie de tableau où des têtes de série sont tombées : Taylor Fritz, alors certes, ce n’était pas une grande surprise, mais Jiri Lehecka est aussi tombé ce lundi matin face à Pablo Carreno Busta, en trois sets, et ça c’est une plus grosse surprise. Alors peut‐être une belle éclaircie pour Rafael Jodar qui en veut beaucoup. Il pourrait retrouver Alexander Zverev en quarts de finale. Il peut avancer. »
Publié le lundi 25 mai 2026 à 14:54