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Justine Henin sur Zverev après la perte du troi­sième set contre Mensik : « C’est toujours impres­sion­nant de voir Zverev s’agacer au moment où on ne l’at­tend pas »

Par
Thomas S
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Alors qu’il était dans les cordes et qu’on le pensait déjà résigné, Jakub Mensik a surpris son monde en brea­kant pour la première fois du match Alexander Zverev et en enle­vant le troi­sième set sur le score de 6 jeux à 3.

Désormais libéré, le Tchèque a de quoi faire douter l’Allemand, qui a commencé à s’agacer alors que tout semblait bien se dérouler. 

Interrogée à ce sujet sur France TV, Justine Henin s’est étonnée de la réac­tion du 3e mondial, proba­ble­ment perturbé par le renou­veau de son adversaire. 

« C’est vrai que c’est toujours impres­sion­nant de voir Zverev s’agacer au moment où on ne l’at­tend pas. Il était en maîtrise des choses et peut‐être qu’il a ressenti du mieux chez Mensik avec un temps mort médical qui a quand même fait du bien, on le sent plus libérer. »

Publié le vendredi 5 juin 2026 à 17:04

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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