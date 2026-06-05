Alors qu’il était dans les cordes et qu’on le pensait déjà résigné, Jakub Mensik a surpris son monde en brea­kant pour la première fois du match Alexander Zverev et en enle­vant le troi­sième set sur le score de 6 jeux à 3.

Désormais libéré, le Tchèque a de quoi faire douter l’Allemand, qui a commencé à s’agacer alors que tout semblait bien se dérouler.

Interrogée à ce sujet sur France TV, Justine Henin s’est étonnée de la réac­tion du 3e mondial, proba­ble­ment perturbé par le renou­veau de son adversaire.

« C’est vrai que c’est toujours impres­sion­nant de voir Zverev s’agacer au moment où on ne l’at­tend pas. Il était en maîtrise des choses et peut‐être qu’il a ressenti du mieux chez Mensik avec un temps mort médical qui a quand même fait du bien, on le sent plus libérer. »