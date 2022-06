Longuement inter­rogé par nos confrères serbes de Sportklub sur la victoire de Rafael Nadal face à Novak Djokovic, ce mardi soir en quarts de finale de Roland‐Garros, l’an­cien numéro 4 mondial, Ievgueni Kafelnikov, s’est étonné du fait que le plupart des obser­va­teurs donnaient avant le match un avan­tage au Serbe dans ces condi­tions nuit.

« Pour être honnête, je ne sais pas pour­quoi tout le monde pensait que le match du soir conve­nait à Djokovic. Je pensais le contraire, je pense que la nuit a aidé Nadal : la foule, les condi­tions plus fraîches et la balle a rebondi comme Rafa le souhaite, le rebond était plus lent et exac­te­ment dans la zone où il veut la frapper. Compte tenu de la façon dont Novak joue actuel­le­ment, j’au­rais vrai­ment aimé que les condi­tions soient plus rapides. Djokovic a quand même réussi à faire des coups gagnants, à déplacer Nadal, mais les condi­tions diffi­ciles étaient telles qu’il n’a pas réussi à utiliser son jeu jusqu’au bout. »