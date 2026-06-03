Avec le forfait du double tenant du titre Carlos Alcaraz, ayant précédé les éliminations précoces de Jannik Sinner et Novak Djokovic, le court Philippe‐Chatrier accueillera dimanche un nouveau vainqueur en Grand Chelem.
Lors d’une interview accordée à L’Equipe, le vainqueur de l’édition 1996, Evgueni Kafelnikov a donné son avis sur ce Roland‐Garros totalement inattendu.
« Je ne suis pas sûr que cela réjouisse les fans, qui préfèrent voir Carlos Alcaraz et Jannik Sinner s’affronter tout le temps en finale, ce qui ne sera pas le cas cette année. Moi, en tant qu’ancien joueur, j’aime ce qui se passe. Le tennis est bien plus grand que toutes les superstars qui le pratiquent. Les passionnés aiment ce sport, c’est tout ce qui compte. Et il y aura toujours quelqu’un pour prendre la relève. Avant, on avait Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, un peu Andy Murray et un peu Stan Wawrinka qui dominaient, et la fin de cette génération me rappelle un peu les années 1990, quand il y avait Andre Agassi et Pete Sampras au‐dessus des autres. Sauf qu’à mon époque, avant chaque tournoi du Grand Chelem, il y avait des dizaines de joueurs qui pouvaient remporter le tournoi. En ce moment, c’est impossible. Sauf pendant ce Roland‐Garros. »
Publié le mercredi 3 juin 2026 à 15:35