Avec le forfait du double tenant du titre Carlos Alcaraz, ayant précédé les élimi­na­tions précoces de Jannik Sinner et Novak Djokovic, le court Philippe‐Chatrier accueillera dimanche un nouveau vain­queur en Grand Chelem.

Lors d’une inter­view accordée à L’Equipe, le vain­queur de l’édi­tion 1996, Evgueni Kafelnikov a donné son avis sur ce Roland‐Garros tota­le­ment inattendu.

« Je ne suis pas sûr que cela réjouisse les fans, qui préfèrent voir Carlos Alcaraz et Jannik Sinner s’af­fronter tout le temps en finale, ce qui ne sera pas le cas cette année. Moi, en tant qu’an­cien joueur, j’aime ce qui se passe. Le tennis est bien plus grand que toutes les super­stars qui le pratiquent. Les passionnés aiment ce sport, c’est tout ce qui compte. Et il y aura toujours quel­qu’un pour prendre la relève. Avant, on avait Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, un peu Andy Murray et un peu Stan Wawrinka qui domi­naient, et la fin de cette géné­ra­tion me rappelle un peu les années 1990, quand il y avait Andre Agassi et Pete Sampras au‐dessus des autres. Sauf qu’à mon époque, avant chaque tournoi du Grand Chelem, il y avait des dizaines de joueurs qui pouvaient remporter le tournoi. En ce moment, c’est impos­sible. Sauf pendant ce Roland‐Garros. »