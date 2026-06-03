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Kafelnikov : « Je ne suis pas sûr que ce Roland‐Garros réjouisse les fans, qui préfèrent voir Alcaraz et Sinner s’af­fronter tout le temps en finale »

Par
Baptiste Mulatier
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Avec le forfait du double tenant du titre Carlos Alcaraz, ayant précédé les élimi­na­tions précoces de Jannik Sinner et Novak Djokovic, le court Philippe‐Chatrier accueillera dimanche un nouveau vain­queur en Grand Chelem. 

Lors d’une inter­view accordée à L’Equipe, le vain­queur de l’édi­tion 1996, Evgueni Kafelnikov a donné son avis sur ce Roland‐Garros tota­le­ment inattendu. 

« Je ne suis pas sûr que cela réjouisse les fans, qui préfèrent voir Carlos Alcaraz et Jannik Sinner s’af­fronter tout le temps en finale, ce qui ne sera pas le cas cette année. Moi, en tant qu’an­cien joueur, j’aime ce qui se passe. Le tennis est bien plus grand que toutes les super­stars qui le pratiquent. Les passionnés aiment ce sport, c’est tout ce qui compte. Et il y aura toujours quel­qu’un pour prendre la relève. Avant, on avait Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, un peu Andy Murray et un peu Stan Wawrinka qui domi­naient, et la fin de cette géné­ra­tion me rappelle un peu les années 1990, quand il y avait Andre Agassi et Pete Sampras au‐dessus des autres. Sauf qu’à mon époque, avant chaque tournoi du Grand Chelem, il y avait des dizaines de joueurs qui pouvaient remporter le tournoi. En ce moment, c’est impos­sible. Sauf pendant ce Roland‐Garros. »

Publié le mercredi 3 juin 2026 à 15:35

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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