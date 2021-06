Pour certains Aslan Karatsev est un feu de paille. Pour d’autres, il va dura­ble­ment jouer les premiers rôles sur le circuit après avoir éclos à l’Open d’Australie.

La vérité se se situe peut‐être à mi‐distance de ces deux propos.

Toujours est‐il qu’il est bien rentré dans son tournoi en domi­nant Jenson Brooksby, 169ème mondial en trois manches.

Avec son jeu à plat, on pouvait penser que le Russe ne serait pas un adepte de l’ocre. C’est pas du tout le cas comme il l’a précisé en confé­rence de presse : « Je pense que toutes les surfaces me conviennent mais en tout cas, j’aime bien la terre parce qu’il faut construire ses points. Cela prend du temps. Ce qui compte ce n’est pas simple­ment la façon dont on sert. Il y a quelques semaines, j’ai joué contre Opelka, c’était incroyable. J’ai eu des occa­sions à saisir mais bon pour moi ce match n’était pas vrai­ment un match sur terre où il faut construire les points, où les échanges peuvent être très longs. J’aime bien jouer sur terre, mais je n’ai pas vrai­ment de préfé­rence. Je peux jouer sur dur égale­ment avec la même envie d’au­tant que mes résul­tats ne sont pas mal non plus » a expliqué Aslan qui semble vouloir foncer sur un certain Nadal en 8ème de finale.