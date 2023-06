Qualifiée pour la toute première fois de sa carrière en demi‐finales de Roland‐Garros, après sa victoire ce mardi face à la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, Karolina Muchova, réputée pour son jeu chatoyant, a reconnu en confé­rence de presse qu’elle s’était direc­te­ment inspirée d’un certain Maestro suisse…

« Je pense que mon style de jeu a toujours été un peu en moi, depuis que je suis enfant, j’aime le grand jeu dans tous les domaines. J’étais très compé­ti­tive et j’ai­mais diffé­rentes choses. Même si l’on regarde les vidéos de mon enfance, on me voit toujours aller au filet et jouer des amor­ties. Je dirais donc que j’ai toujours aimé cela. Bien sûr, plus tard, quand j’ai été un peu plus âgé, je me suis inspirée de Roger Federer. Je crois que je me répète un peu. Mais, oui, j’ai­mais son jeu agressif, ses montées au filet et ses slices. C’est sûr que j’ai pris quelque chose de ça et d’autres joueurs aussi. J’aime jouer ce style de jeu, et nous avons essayé de travailler dessus pour l’amé­liorer d’au­tant que ça marche sur les grandes scènes et contre les grands joueurs. Mais je pense qu’il y a encore beau­coup de place pour l’amé­lio­ra­tion dans ce domaine aussi. »