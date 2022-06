Opposée ce jeudi après‐midi à la numéro une mondiale, Iga Swiatek, en demi‐finale de Roland‐Garros, Daria Kasatkina possède un vrai point commun avec son adver­saire du jour : elles sont toutes les deux fans de Rafael Nadal depuis qu’elle sont toutes petites.

Interrogée en confé­rence de presse sur la victoire de son idole face à Novak Djokovic, la joueuse russe s’est natu­rel­le­ment montrée très admirative.

« C’était vrai­ment un bras de fer. Je ne peux pas imaginer à quel point cela a pu être diffi­cile. Il dit que cela pour­rait être son dernier tournoi. Comment peut‐on aborder ce match en pensant que ce sera peutêtre le dernier ? Cela montre à quel point il est fort menta­le­ment. […] J’ai dit, à bien des reprises, que c’était mon idole quand j’étais petite. Quand j’étais petite, j’es­sayais de copier son jeu, de l’imiter. Si je dis que j’ai­me­rais avoir sa force mentale, ce serait typique de dire cela parce que c’est si évident, fina­le­ment. C’est peut‐être celui qui a l’es­prit le plus combatif du circuit. Je pense que c’est le plus impor­tant, peu importe le revers, le coup droit, on peut avoir les coups les plus forts, mais si on n’a pas l’es­prit combatif, la pugna­cité néces­saire, ce n’est pas possible de gagner. »