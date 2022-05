Qualifiée pour la deuxième fois de sa carrière en quarts de finale de Roland‐Garros après sa victoire expresse face à Camila Giorgi ce lundi (6–2, 6–2), Daria Kasatkina, qui affron­tera sa compa­triote Kudermetova pour une place dans le dernier carré, s’est quelque peu agacée en confé­rence ce presse. Questionnée sur l’évo­lu­tion de sa matu­rité sur et en dehors du court, la Russe a tenu à clari­fier les choses.

« Pourquoi vous me posez cette ques­tion ? Je voulais juste dire que j’es­sayais être plus mûre. Que vous dire ? Pour ce qui est des déci­sions sur le court, ma gestion du temps, hors du court, je me concentre plus sur les choses impor­tantes que sur ce qui ne compte pas. Mais c’est très diffi­cile de rester concentré alors qu’il est très facile de perdre sa concen­tra­tion. Donc, j’es­père juste être plus concen­trée sur mon travail. »