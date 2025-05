Alors que son match contre Quentin Halys était programmé sur le court 14 en ébul­li­tion, Miomir Kecmanovic ne s’at­ten­dait certai­ne­ment pas à une telle humi­lia­tion. Le court annexe, réputé pour son ambiance folle, connaît souvent des dérives à la limite du raison­nable de la part des suppor­ters Français à l’en­contre de joueurs étranger.

Après sa défaite en quatre sets contre le Tricolore, le Serbe a poussé un coup de gueule en confé­rence de presse contre les suppor­ters d’Halys, qu’il juge être allés beau­coup trop loin dans leurs actes.

« C’est plus prononcé ici (le tris­te­ment célèbre court 14) que sur d’autres courts, tout le monde est proche les uns des autres et tout gronde. Si j’étais sur un terrain plus grand, on l’en­ten­drait encore, mais pas à ce niveau. Ils ne sont pas si proches qu’ils peuvent vous crier dessus, vous jeter des objets, vous cracher dessus. Ils m’ont craché dessus par derrière, alors… D’accord, je comprends que ce soient des suppor­ters locaux, mais là, c’est plus que ça : c’est grossier. »

Au‐delà des gestes irres­pec­tueux portés à son égards, le 46e joueur mondial déplore surtout le manque de réac­tion de la part de l’or­ga­ni­sa­tion, impuissante.

« Je l’ai signalé et ils m’ont répondu : ‘Nous l’an­non­ce­rons au micro’. Aucune consé­quence. On ne peut rien faire, c’est la situa­tion. C’est diffi­cile : certains le gèrent mieux, d’autres moins bien, chacun réagit diffé­rem­ment. » Des propos relayés par le média Serbe SportKlub.