L’année 2022 sera‐t‐elle en partie celle de Miomir ? C’est possible tant le jeune serbe a fait des progrès, bien coaché par un certain Nalbandian. Au prochain tour, son adver­saire sera donc la tête de série numéro 2, Daniil Medvedev. Le Serbe aura une carte à jouer c’est certain, d’au­tant qu’il se sent en plein forme.

« À peu près tout. Tout ce qui ne marchait pas la saison dernière fonc­tionne cette année. J’ai de meilleurs résul­tats cette année. Je joue un meilleur tennis. J’arrive à aller plus loin dans le tableau de ces grands tour­nois. Face à Medvedev, de toute évidence, ce ne sera pas facile. Il joue bien. Mais bien entendu, ce n’est pas sa surface préférée, ce n’est pas là qu’il se sent le plus à l’aise. Donc, pour jouer contre lui, il vaut mieux jouer sur terre battue qu’ailleurs. »

De votre envoyé spécial à Roland‐Garros