Battue 6-0, 6-0 à Rome par Victoria Azarenka quelques jours avant le début de Roland Garros, Sofia Kenin est arrivée contre toute attente en finale de Roland Garros, sa deuxième finale de suite en Grand Chelem après sa victoire à l’Open d’Australie en janvier.

Seulement battue par la Polonaise Iga Swiatek en finale, l’Américaine est apparue strappée à la cuisse gauche ce qui l’a empêché de défendre crânement ses chances : « Je suis bien sûr un peu fâchée et déçue, mais elle a joué un excellent match. Elle est vraiment au top. Elle a joué un excellent tennis. Je ne vais pas utiliser ça comme une excuse, mais ma jambe n’était pas au mieux et c’est décevant. Par rapport à mes pensées, je vais me reposer et j’espère que ma jambe va s’améliorer », a déclaré la 6e mondiale en conférence de presse d’après match.