S’il a mené un set à zéro ce mardi en quarts de finale de Roland‐Garros contre Novak Djokovic, Karen Khachanov s’est fina­le­ment incliné pour la neuvième fois en dix matchs contre le Serbe, et pour la huitième fois de suite.

« Pour être honnête, à chaque fois, c’est une histoire diffé­rente, un match diffé­rent. Ce mardi, j’étais proche encore. C’était le match le plus serré des derniers matchs depuis un moment. J’ai eu l’oc­ca­sion de mener deux sets à zéro et je pense que je le gênais plus que lors de la deuxième partie du match. Qu’est‐ce que ça fait de se retrouver sur un court en face de Novak ? Il trouve toujours un moyen de te mettre en diffi­culté. Il est toujours là, il pousse toujours. On le sait, à un moment donné, si on ne se met pas en travers de son chemin, cela devient de plus en plus diffi­cile. Il essaie toujours de trouver un moyen, il change le jeu, il revient, il défend. On a toujours l’im­pres­sion d’avoir telle­ment de balles à jouer, ce n’est pas facile de faire ‘boum, boum’. J’ai essayé, c’est tout. Il faut toujours construire les points », a expliqué le Russe en confé­rence de presse.