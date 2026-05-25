Interrogé par nos confrères de Tennis Chanel, Karen Kachanov a bien sûr commenté l’in­ci­dent « diarhée » lors de sa victoire face au fran­çaise Arthur Gea.

Très fran­che­ment même si c’était la première fois que je subis­sais ca, mais après tout, je ne pouvais rien faite d’autres qu’at­tendre. Après si on veut être poin­tilleux on peut parler des règèles mais je comprends bien sur ce qu’il s’est passé, il faut savoir rester humain dasn certaines situa­tions. Après c’est vrai aussi que c’était une grande prepière pour moi ce genre d’in­ci­dent ».

Stress, nervo­sité, Arthur a expliqué que dès hier matin il ne se sentait pas très bien.