Interrogé par nos confrères de Tennis Chanel, Karen Kachanov a bien sûr commenté l’incident « diarhée » lors de sa victoire face au française Arthur Gea.
Très franchement même si c’était la première fois que je subissais ca, mais après tout, je ne pouvais rien faite d’autres qu’attendre. Après si on veut être pointilleux on peut parler des règèles mais je comprends bien sur ce qu’il s’est passé, il faut savoir rester humain dasn certaines situations. Après c’est vrai aussi que c’était une grande prepière pour moi ce genre d’incident ».
Stress, nervosité, Arthur a expliqué que dès hier matin il ne se sentait pas très bien.
Publié le lundi 25 mai 2026 à 09:40