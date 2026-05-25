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Khachanov ironise sur l’épi­sode « diar­rhée » de son adver­saire : « Il y a les régèles certes, mais il faut aussi savoir rester humain dans certaines circonstances »

Par
Laurent Trupiano
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Interrogé par nos confrères de Tennis Chanel, Karen Kachanov a bien sûr commenté l’in­ci­dent « diarhée » lors de sa victoire face au fran­çaise Arthur Gea.

Très fran­che­ment même si c’était la première fois que je subis­sais ca, mais après tout, je ne pouvais rien faite d’autres qu’at­tendre. Après si on veut être poin­tilleux on peut parler des règèles mais je comprends bien sur ce qu’il s’est passé, il faut savoir rester humain dasn certaines situa­tions. Après c’est vrai aussi que c’était une grande prepière pour moi ce genre d’in­ci­dent ».

Stress, nervo­sité, Arthur a expliqué que dès hier matin il ne se sentait pas très bien. 

Publié le lundi 25 mai 2026 à 09:40

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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