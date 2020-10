Sans manquer de respect aux adversaires de Novak Djokovic, le vrai premier test pour le serbe est programmé ce lundi face à Karen Khachanov. Le Russe, interrogé en conférence de presse sur ce qu’il devrait faire pour inquiéter le numéro 1 mondial a été assez clair. Sur le papier cela paraît « simple », sur le cout ce sera sûrement un autre défi : « Tout d’abord, je vais devoir rester régulier, ne pas connaître de hauts et de bas, et donc maintenir un bon niveau de jeu, le plus longtemps possible. Ce n’est pas facile de retourner les services ou de prendre son service à chaque match ici parce que les conditions sont lentes. Vous jouez, vous essayez de pousser pour gagner votre service. Il ne faut pas être surpris quand on vous pousse pour vous breaker. C’est aussi très difficile dans les conditions actuelles de retourner correctement, donc ce qui est important c’est de rester régulier, croire en moi, et en mon jeu, d’en profiter, de prendre plaisir à jouer et de se réjouir d’un bon match »

Pour l’instant, les deux hommes se sont joués 5 fois, Novak l’a emporté 4 fois. Les deux hommes ne se sont pas affrontés sur terre-battue.