C’est devenu un rituel en conférence de presse lorsqu’un joueur arrive pour la première fois en salle d’interview, la fameuse question concernant les conditions de jeu. Si les réponses sont parfois redondantes, elles peuvent aussi nous éclairer sur certains points techniques importants. C’est exactement ce qu’il s’est passé avec la réponse du Karen Khachanov : « Que dire ? Il n’y a pas de secret, tous les joueurs ressentent la même chose à cette période de l’année, c’est-à-dire l’automne. Vous savez, la semaine dernière, cela allait, le temps était beau. Là, il fait 12 ou 13 degrés, il pleut, les courts sont très « longs », les balles sont lourdes et grosses, il faut construire plus ses points. C’est difficile de décocher un coup gagnant. Les balles rebondissent moins. Il faut s’ajuster mais c’est pareil pour tous les joueurs. Je pense qu’il y a donc plus d’échanges, c’est plus physique que d’habitude je dirais. Il faut donc construire ses points, c’est assez intéressant en fait« .

« Cela égalise les chances pour tous les joueurs »

Selon le Russe cela permet même un certain nivellement des chances : « Étant donné les conditions, effectivement, cela égalise les chances pour tous les joueurs. Cela aide certains joueurs. Ces joueurs ressentent moins les effets donnés aux balles, on joue plus dans le court. Je ne joue pas comme ça sur la terre battue, mais pour beaucoup de joueurs, cela les aide. Pour Novak, c’est difficile à dire. J’aimerais bien voir son premier match demain. Généralement les balles lourdes, cela lui va mieux qu’à Rafa. On le sait, il n’y a pas de secret. Même avant, quand il pleut, on sait que c’est plus difficile pour Rafa que pour Novak »