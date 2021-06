Inconnu au bataillon il y a encore quelques mois et ce fameux tournoi de Rome 2020 où il s’est révélé aux yeux du grand public, l’Allemand Dominik Koepfer (59e mondial) s’ap­prête à défier ce samedi soir un certain Roger Federer pour une place en huitièmes de finale de Roland‐Garros. Au cours d’une inter­view réalisée avec le site germa­nique Faz.net, le gaucher a confié son plaisir d’af­fronter le Maestro et espère quand même pouvoir l’enquiquiner.

« J’ai regardé telle­ment de finales de Grand Chelem dans lesquelles il était sur le terrain… C’est un rêve pour moi de jouer contre lui et je veux voir si je peux le l’embêter un peu. Quand j’ai commencé à jouer à l’uni­ver­sité, le tennis était avant tout mon passe‐temps, mais main­te­nant, je sais que je peux riva­liser avec les meilleurs. »