Vainqueur d’un match épique en 5 sets face à Atmane, l’Australien a eu une carrière jonchée de bles­sures en tout genre qui l’ont freiné car il avait un vrai talent.

Hier, il a fait preuve de rési­lience, et il n’a jamais baissé les bras alors que la situa­tion était bien compro­mise dans la manche décisive.

En confé­rence de presse après cet exploit, il a expliqué la dernière opéra­tion qu’il a subie, celle qui lui permet de rejouer au tennis.

« On m’a coupé la moitié du muscle pectoral et de nombreux méde­cins ne voulaient pas m’opérer, pensant que cela n’avait jamais été fait dans le tennis. Maintenant, j’ai un tendon d’Achille d’une personne décédée dans le bras pour relier à nouveau le muscle pectoral à l’épaule »