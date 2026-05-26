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Kokkinakis, c’est robocop : « Maintenant, j’ai un tendon d’Achille d’une personne décédée dans le bras pour relier à nouveau le muscle pectoral à l’épaule »

Par
Laurent Trupiano
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Vainqueur d’un match épique en 5 sets face à Atmane, l’Australien a eu une carrière jonchée de bles­sures en tout genre qui l’ont freiné car il avait un vrai talent. 

Hier, il a fait preuve de rési­lience, et il n’a jamais baissé les bras alors que la situa­tion était bien compro­mise dans la manche décisive. 

En confé­rence de presse après cet exploit, il a expliqué la dernière opéra­tion qu’il a subie, celle qui lui permet de rejouer au tennis.

« On m’a coupé la moitié du muscle pectoral et de nombreux méde­cins ne voulaient pas m’opérer, pensant que cela n’avait jamais été fait dans le tennis. Maintenant, j’ai un tendon d’Achille d’une personne décédée dans le bras pour relier à nouveau le muscle pectoral à l’épaule »

Publié le mardi 26 mai 2026 à 09:52

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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