Vainqueur d’un match épique en 5 sets face à Atmane, l’Australien a eu une carrière jonchée de blessures en tout genre qui l’ont freiné car il avait un vrai talent.
Hier, il a fait preuve de résilience, et il n’a jamais baissé les bras alors que la situation était bien compromise dans la manche décisive.
En conférence de presse après cet exploit, il a expliqué la dernière opération qu’il a subie, celle qui lui permet de rejouer au tennis.
« On m’a coupé la moitié du muscle pectoral et de nombreux médecins ne voulaient pas m’opérer, pensant que cela n’avait jamais été fait dans le tennis. Maintenant, j’ai un tendon d’Achille d’une personne décédée dans le bras pour relier à nouveau le muscle pectoral à l’épaule »
Publié le mardi 26 mai 2026 à 09:52