Comme tous les spécia­listes qui ont regardé le duel entre l’Allemand et Federer, c’est bien le tie‐break du troi­sième set qui a été déter­mi­nant. Dominik ne le nie pas, bien au contraire. Il sait aussi que la diffé­rence s’est faite au niveau mental.

« Je pense que c’est proba­ble­ment les nerfs qui ont lâché. Au début du troi­sième set, il avait l’air fatigué, c’est vrai, mais ce n’est pas le premier match en 5 sets qu’il joue, donc je pense qu’il avait néan­moins encore de l’énergie. Il n’avait pas vrai­ment l’air d’être en diffi­culté à la fin du match. C’est un joueur qui a l’ha­bi­tude de jouer des matchs en 5 sets. Donc bien entendu, pendant un match de plus de trois sets, on est parfois fatigué. Mais il a 39 ans et reste en très bonne forme. »