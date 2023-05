En confé­rence de presse après sa première victoire depuis quatre mois, à l’oc­ca­sion du 1er tour de Roland‐Garros face à son compa­triote Mackenzie McDonald (6−4, 7–5, 6–4), Sebastian Korda a évoqué l’ab­sence de son idole, Rafael Nadal.

« Il a gagné telle­ment de fois. À chaque fois que j’étais là, je crois qu’il a remporté la victoire d’ailleurs. C’est un des parcours les plus impres­sion­nants que j’ai pu constater et dont j’ai pu être le témoin dans ma carrière. Enfin, le tableau prin­cipal est ouvert ! C’est certain qu’il va nous manquer. Je suis sûr qu’il va revenir vers nous aussi frais qu’au­pa­ra­vant », a déclaré l’Américain qui a pour rappel nommé son chat « Rafa ».