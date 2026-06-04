Alors qu’elle restait sur une série de 16 victoires d’af­filée sur terre battue avec notam­ment deux titres sur les tour­nois de Rouen et Madrid, Marta Kostyuk a craqué, ce jeudi, en demi‐finales de Roland‐Garros.

Opposée à la Russe, Mirra Andreeva, l’Ukrainienne a fait pâle figure, s’in­cli­nant 6–1, 6–3 en à peine 1h15 de jeu.

Forcément déçue mais pas abattue en raison de sa magni­fique saison sur ocre, celle qui grim­pera au 12e rang mondial à l’issue du tournoi, a même fait un peu d’hu­mour au tout début de sa confé­rence de presse d’après match. Extrait.

LE MODÉRATEUR : Marta, pas de chance aujourd’hui, mais tu as fait un excellent Roland‐Garros et tu as obtenu ton meilleur résultat ici jusqu’à présent. Qu’est-ce que tu retiens de cette année ?

MARTA KOSTYUK : Sans aucun doute, ma série de victoires. Je l’emporterai avec moi dans la tombe (rires). Oui, je suis très contente de ma saison sur terre battue, avec une seule défaite. Je veux dire, je n’y aurais jamais cru si quel­qu’un m’avait dit ça il y a quelques mois. Oui, je suis très contente.