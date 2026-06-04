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Kostyuk, après sa défaite contre Andreeva en demi‐finales : « J’emporterai cela avec moi dans la tombe »

Par
Thomas S
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Alors qu’elle restait sur une série de 16 victoires d’af­filée sur terre battue avec notam­ment deux titres sur les tour­nois de Rouen et Madrid, Marta Kostyuk a craqué, ce jeudi, en demi‐finales de Roland‐Garros.

Opposée à la Russe, Mirra Andreeva, l’Ukrainienne a fait pâle figure, s’in­cli­nant 6–1, 6–3 en à peine 1h15 de jeu.

Forcément déçue mais pas abattue en raison de sa magni­fique saison sur ocre, celle qui grim­pera au 12e rang mondial à l’issue du tournoi, a même fait un peu d’hu­mour au tout début de sa confé­rence de presse d’après match. Extrait. 

LE MODÉRATEUR : Marta, pas de chance aujourd’hui, mais tu as fait un excellent Roland‐Garros et tu as obtenu ton meilleur résultat ici jusqu’à présent. Qu’est-ce que tu retiens de cette année ?
MARTA KOSTYUK : Sans aucun doute, ma série de victoires. Je l’emporterai avec moi dans la tombe (rires). Oui, je suis très contente de ma saison sur terre battue, avec une seule défaite. Je veux dire, je n’y aurais jamais cru si quel­qu’un m’avait dit ça il y a quelques mois. Oui, je suis très contente.

Publié le jeudi 4 juin 2026 à 18:54

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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