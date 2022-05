La déci­sion de l’ATP et de la WTA de retirer les points de Wimbledon, en réponse à l’ex­clu­sion des joueurs russes et biélo­russes, a été très mal accueillie par les joueurs ukrai­niens. Marta Kostyuk a poussé un gros coup de gueule au cours d’une inter­view accordée à Reuters après son élimi­na­tion au 1er tour de Roland‐Garros, ce mardi.

« Aucun des repré­sen­tants des joueurs ne m’a contactée. Aucun d’entre eux ne m’a demandé mon avis. C’est comme si les joueurs ukrai­niens n’exis­taient pas. J’ai essayé de me faire entendre le plus possible, mais la plupart du temps, on se sent déses­péré par la situa­tion. J’ai toujours 19 ans. Qu’est‐ce que je peux dire ? Ce n’est pas facile », a regretté la 58e mondiale avant de s’en prendre direc­te­ment à Rafael Nadal et Novak Djokovic, qui ont tous deux critiqué le choix du Grand Chelem londonien.

« Regardez ce que Rafa a dit, regardez ce que Novak a dit. Comment pouvez‐vous obtenir le soutien du circuit lorsque deux joueurs de haut niveau disent ce genre de choses ? ».