En confé­rence de presse Moïse Kouamé était très relax malgré sa défaite. Sa carrière ne fait que commencer et il sera une vraie attrac­tion au chal­lenger de Lyon où la concur­rence sera large­ment moins forte que du côté de la porte d’Auteuil.

« Déjà, un facteur très voyant, c’est que quand je joue sur le Suzanne, il est plein ! (Rires.) Il est plein ! C’est sûr qu’en rentrant, et en voyant le Suzanne plein, je me suis dit : waouh ! C’est quand même quelque chose de spécial. Encore une fois, je pense que… Deuxième facteur : Instagram ! La dernière fois, on m’avait posé la ques­tion. Oui, c’est sûr qu’en termes d’abonnés et de visi­bi­lité, c’est clair que j’ai vrai­ment, à travers ce Roland, monté de gamme, on va dire. Après, le plus impor­tant, c’est ce que je fais sur le terrain. Tous ces fans, tous ces suppor­ters, au final, ils veulent me voir me battre sur le terrain, ils veulent me voir gagner des points, ils veulent me voir avec le sourire. J’espère que c’est ce que je vais conti­nuer à proposer tout au long de ma carrière. Je pense que c’est là le plus important »