En conférence de presse Moïse Kouamé était très relax malgré sa défaite. Sa carrière ne fait que commencer et il sera une vraie attraction au challenger de Lyon où la concurrence sera largement moins forte que du côté de la porte d’Auteuil.
« Déjà, un facteur très voyant, c’est que quand je joue sur le Suzanne, il est plein ! (Rires.) Il est plein ! C’est sûr qu’en rentrant, et en voyant le Suzanne plein, je me suis dit : waouh ! C’est quand même quelque chose de spécial. Encore une fois, je pense que… Deuxième facteur : Instagram ! La dernière fois, on m’avait posé la question. Oui, c’est sûr qu’en termes d’abonnés et de visibilité, c’est clair que j’ai vraiment, à travers ce Roland, monté de gamme, on va dire. Après, le plus important, c’est ce que je fais sur le terrain. Tous ces fans, tous ces supporters, au final, ils veulent me voir me battre sur le terrain, ils veulent me voir gagner des points, ils veulent me voir avec le sourire. J’espère que c’est ce que je vais continuer à proposer tout au long de ma carrière. Je pense que c’est là le plus important »
Publié le dimanche 31 mai 2026 à 09:22