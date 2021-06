Coco Gauf doit encore grandir. Alors qu’elle menait 3 jeux à 0 dans le premier set, elle a commencé à perdre sa ligne directrice.

En face, Barbora n’en deman­dait pas plus pour revenir dans la partie. Mieux, un peu plus tard, elle parve­nait à sauver 5 balles de set pour empo­cher la première manche 7 jeux à 6, 8 points à 6 au jeu décisif.

De plus en plus nerveuse, l’Américaine perdait pied dans la deuxième manche. En un quart d’heure et après avoir fracassé une raquette, Coco tour­nait à 0–5. La messe était presque dite puisque dans un vrai sursaut d’or­gueil Coco reve­nait à 3 jeux à 5 avant de céder lors de la sixième balle de match (7–6(6), 6–3).

Barbora Krejcikova, qui s’est imposée à Strasbourg, continue donc sa série incroyable sur terre battue. Elle aura forcé­ment son mot à dire ce jeudi en demi‐finales.