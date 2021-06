Barbora Krejčíková vient de remporter Roland Garros après sa victoire en finale contre Anastasia Pavlyuchenkova (6–1, 2–6, 6–4). Lors de la tradi­tion­nelle céré­monie d’après‐match, la Tchèque s’est exprimée sur sa rencontre récente avec Justine Henin, son idole d’en­fance. Très émue, elle se souviendra pour toujours de ces quelques minutes échan­gées avec la Belge. Désormais, elle la rejoint au palmarès des Internationaux de France.

« Quand j’ai vu Justine Henin au début de la quin­zaine, je me suis dit wouah c’est vrai­ment elle. J’étais telle­ment surprise qu’elle connaisse mon prénom et mon nom. Quand j’étais plus jeune, je regar­dais souvent le tennis avec ma mère et je l’ad­mi­rais. J’ai toujours adoré son revers à une main. Elle était aussi super forte menta­le­ment et physi­que­ment. Je trem­blais quand je l’ai vue. J’ai pu la toucher ! Je suis telle­ment heureuse d’avoir vécu ce moment. Je pourrai le raconter à mes enfants. »