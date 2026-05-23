Grand espoir du tennis féminin français et considérée comme une prodige depuis son plus jeune âge, Ksenia Efremova, naturalisée française en 2023, a été invitée par les organisateurs de Roland‐Garros pour cette édition 2026. Un grand honneur pour la lauréate de l’Open d’Australie juniors en janvier dernier.
De passage en conférence de presse ce samedi avant le début du Grand Chelem parisien, la joueuse de 17 ans a fait une curieuse révélation des entraînements avec certaines de ses collègues du circuit.
Ksenia Efremova s’est vue refuser des entraînements parce qu’elle avait reçu une wild‐card ! Elle le raconte avant son entrée en lice à Roland‐Garros…😳— TennisActu (@TennisActu) May 23, 2026
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« Parfois, c’est dur de s’entraîner avec certaines filles, elles ne veulent pas jouer des points ou des sets parce que je suis wild card, cela m’est déjà arrivé. Je ne vais pas dire des noms mais cela m’est déjà arrivé que des filles ne veulent pas s’entraîner avec moi parce que je suis wild card. »
Publié le samedi 23 mai 2026 à 19:39