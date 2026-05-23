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Ksenia Efremova, grand espoir du tennis féminin fran­çais : « Je ne vais pas dire les noms mais certaines joueuses ont refusé de s’en­traîner avec moi parce que j’avais reçu une wild card »

Par
Thomas S
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Grand espoir du tennis féminin fran­çais et consi­dérée comme une prodige depuis son plus jeune âge, Ksenia Efremova, natu­ra­lisée fran­çaise en 2023, a été invitée par les orga­ni­sa­teurs de Roland‐Garros pour cette édition 2026. Un grand honneur pour la lauréate de l’Open d’Australie juniors en janvier dernier. 

De passage en confé­rence de presse ce samedi avant le début du Grand Chelem pari­sien, la joueuse de 17 ans a fait une curieuse révé­la­tion des entraî­ne­ments avec certaines de ses collègues du circuit. 

« Parfois, c’est dur de s’en­traîner avec certaines filles, elles ne veulent pas jouer des points ou des sets parce que je suis wild card, cela m’est déjà arrivé. Je ne vais pas dire des noms mais cela m’est déjà arrivé que des filles ne veulent pas s’en­traîner avec moi parce que je suis wild card. »

Publié le samedi 23 mai 2026 à 19:39

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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