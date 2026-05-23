Grand espoir du tennis féminin fran­çais et consi­dérée comme une prodige depuis son plus jeune âge, Ksenia Efremova, natu­ra­lisée fran­çaise en 2023, a été invitée par les orga­ni­sa­teurs de Roland‐Garros pour cette édition 2026. Un grand honneur pour la lauréate de l’Open d’Australie juniors en janvier dernier.

De passage en confé­rence de presse ce samedi avant le début du Grand Chelem pari­sien, la joueuse de 17 ans a fait une curieuse révé­la­tion des entraî­ne­ments avec certaines de ses collègues du circuit.

Ksenia Efremova s’est vue refuser des entraî­ne­ments parce qu’elle avait reçu une wild‐card ! Elle le raconte avant son entrée en lice à Roland‐Garros…😳



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« Parfois, c’est dur de s’en­traîner avec certaines filles, elles ne veulent pas jouer des points ou des sets parce que je suis wild card, cela m’est déjà arrivé. Je ne vais pas dire des noms mais cela m’est déjà arrivé que des filles ne veulent pas s’en­traîner avec moi parce que je suis wild card. »