Le tableau féminin plus ouvert que jamais, la tension monte pour les joueuses encore en lice. Petra Kvitova n’avait pas pu retenir ses larmes à la fin de son huitième. Et quelques minutes après sa qualification pour les demies, la Tchèque a avoué être extrêmement tendue avant les rencontres, même pendant voire quelques minutes après.

« Je suis un peu angoissée, sans quoi je ne pourrais pas afficher une bonne performance sur le court. C’est vrai que parfois les émotions sont trop grandes. Parfois je suis tellement angoissée que je n’arrive pas à manger, que je n’ai pas envie de jouer au tennis. Ce qui est certain c’est qu’aujourd’hui j’ai davantage d’expérience. Aujourd’hui j’étais assez stressée, j’étais tendue, donc je suis contente que le match soit terminé, même si je suis encore un peu tendue. Je ne sais pas quand je réussirai à me débarrasser de cette tension, mais ce qui est certain, c’est que même lorsque je suis sous pression je réussirai à gérer ce stress et à bien jouer », a assumé la double lauréate à Wimbledon.