Khachanov – Kyrgios : épisode 2. Tout est parti des déclarations dures de Mats Wilander sur Andy Murray. Nick Kyrgios a défendu son ami en taclant le Suédois. Karen Khachanov lui a alors demandé un peu plus de respect.

On attendait la réponse de l’Australien, elle est venue. « Non, je suis bon, mec. Muzz (Murray) et moi nous respectons, et si quelqu’un commence à parler de l’un des miens, je viendrai à eux. Je suis censé respecter Mats ? Pour quoi ? Parce qu’il frappait une balle au-dessus du filet ? Je ne respecte pas cela », a lâché Nick.

« Bro c’est ton choix. Je pense vraiment que tu es un bon garçon et je n’ai aucun problème avec toi, mais une fois que tu es assis à la maison et que tu écris différents commentaires sur les joueurs, je me demande qui a un vrai problème », lui a répondu le Russe.

Nul doute que Nick Kyrgios aura plusieurs comptes à régler quand il retrouvera la compétition…