Même si l’ensemble de la planète tennis lui a plus ou moins suggéré de se taire, Nick Kyrgios continue à commenter les évènements à défaut d’être sur le court.

Hier, il a donc posté un tweet assassin à l’encontre de Sebastian Korda suggérant qu’il n’avait pas pu défendre ses chances parce qu’il était trop fan de Rafael Nadal.

Si le raisonnement peut tenir, on sait aussi que Nick n’en manque pas une pour « descendre » Rafa qu’il n’a jamais aimé.

Là encore, il risque de se mettre d’autres joueurs à dos et on peut se demander si ce n’est pas son objectif final tant ses interventions sur les réseaux sont de plus en plus puériles.