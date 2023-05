Lucas Pouille n’est pas un ancien top 10 mondial et demi‐finaliste en Grand Chelem pour rien !

Après avoir connu des bles­sures physiques et psychiques ces dernières années, le Tricolore, redes­cendu au 670e rang mondial, a signé un petit exploit lors de ces quali­fi­ca­tions de Roland‐Garros en rejoi­gnant le tableau prin­cipal après une victoire ce jeudi face à l’Autrichien Jurij Rodionov, tête de série numéro 22 : 1–6, 7–5, 6–0, après 2h de jeu.

🎾 #RolandGarros | C’est fait pour @la_pouille 🙌.



Victoire grâce à un dernier set survolé 6⁄ 0 emmené par un public en folie sur le court 14. Le Français se qualifie pour le tableau prin­cipal de Roland‐Garros qui débu­tera dimanche. pic.twitter.com/G3QiJsme8v — fran­cetv­sport (@francetvsport) May 25, 2023

Poussé et porté par un court numéro 14 bondé et déchaîné, le Nordiste, déten­teur d’une invi­ta­tion sur ces qualifs’ et qui n’a disputé aucun match sur le circuit prin­cipal cette saison, va donc disputer le grand tableau de cette édition 2023 de Roland‐Garros, ce qui parais­sait tota­le­ment impro­bable il y a encore quelques jours. Le sport comme on l’aime !