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La bles­sure affreuse de Hailey Baptiste, évacuée sur une chaise roulante

Par
Thomas S
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Il y a des images qu’on préfé­re­rait ne pas voir. 

Celle de la bles­sure de l’Américaine, Hailey Baptiste, ce mercredi au deuxième tour de Roland‐Garros, en fait évidem­ment partie. 

Sur un coup droit en recu­lant, l’ac­tuelle 26e mondiale, récente demi‐finaliste sur le WTA 1000 de Madrid où elle avait battu Aryna Sabalenka, s’est grave­ment blessé au niveau de la jambe gauche, et on craint pour elle que les liga­ments (du genou ou de la cheville) soient touchés. 

Après des cris de détresse et de longues minutes au sol, Baptiste a été évacuée du court sur une chaise roulante. Sa saison est peut‐être d’ores et déjà terminé. 

Une terrible image pour une joueuse qui jouait le tennis de sa vie et qui faisait partie des femmes à suivre sur cette édition 2026 du Grand Chelem parisien. 

Publié le mercredi 27 mai 2026 à 21:50

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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