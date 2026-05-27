Il y a des images qu’on préfé­re­rait ne pas voir.

Celle de la bles­sure de l’Américaine, Hailey Baptiste, ce mercredi au deuxième tour de Roland‐Garros, en fait évidem­ment partie.

Sur un coup droit en recu­lant, l’ac­tuelle 26e mondiale, récente demi‐finaliste sur le WTA 1000 de Madrid où elle avait battu Aryna Sabalenka, s’est grave­ment blessé au niveau de la jambe gauche, et on craint pour elle que les liga­ments (du genou ou de la cheville) soient touchés.

Après des cris de détresse et de longues minutes au sol, Baptiste a été évacuée du court sur une chaise roulante. Sa saison est peut‐être d’ores et déjà terminé.

Awful scenes at Roland Garros 💔



Hailey Baptiste is forced to retire after she fell down.



She imme­dia­tely started yelling out in pain and grab­bing her leg/ankle.



She’s been playing the tennis of her life lately…



She got rolled off in a wheel­chair.



Life can be so cruel.… pic.twitter.com/FfCft3UkIX — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 27, 2026

Une terrible image pour une joueuse qui jouait le tennis de sa vie et qui faisait partie des femmes à suivre sur cette édition 2026 du Grand Chelem parisien.