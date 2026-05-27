Il y a des images qu’on préférerait ne pas voir.
Celle de la blessure de l’Américaine, Hailey Baptiste, ce mercredi au deuxième tour de Roland‐Garros, en fait évidemment partie.
Sur un coup droit en reculant, l’actuelle 26e mondiale, récente demi‐finaliste sur le WTA 1000 de Madrid où elle avait battu Aryna Sabalenka, s’est gravement blessé au niveau de la jambe gauche, et on craint pour elle que les ligaments (du genou ou de la cheville) soient touchés.
Hailey Baptiste moment of injury #RolandGarros pic.twitter.com/e9UZvOozOE— Sacristán (@never_minds74) May 27, 2026
Après des cris de détresse et de longues minutes au sol, Baptiste a été évacuée du court sur une chaise roulante. Sa saison est peut‐être d’ores et déjà terminé.
Awful scenes at Roland Garros 💔— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 27, 2026
Hailey Baptiste is forced to retire after she fell down.
She immediately started yelling out in pain and grabbing her leg/ankle.
She’s been playing the tennis of her life lately…
She got rolled off in a wheelchair.
Life can be so cruel.… pic.twitter.com/FfCft3UkIX
Une terrible image pour une joueuse qui jouait le tennis de sa vie et qui faisait partie des femmes à suivre sur cette édition 2026 du Grand Chelem parisien.
Publié le mercredi 27 mai 2026 à 21:50