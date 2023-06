Pour le 23e sacre en Grand Chelem de Novak Djokovic, acquis dimanche dernier à Roland‐Garros, Head a marqué l’oc­ca­sion en fabri­quant spécia­le­ment pour le Serbe une raquette en or. Il a posé avec son cadeau en compa­gnie de sa femme, Jelena, et de ses enfants, Stefan et Tara.

« Un effort d’équipe ! Novak Djokovic est à égalité avec Serena Williams avec le plus grand nombre de Chelems en simple, hommes et femmes confondus, dans l’ère Open. Et il est de retour à la première place ; il va prolonger son record de tous les temps d’au moins deux semaines. Est‐ce que nous avons oublié quelque chose d’autre ? », peut‐on lire dans un post publié par l’équi­pe­men­tier sur Instagram.