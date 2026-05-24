Accueil Roland Garros

La célé­bra­tion très origi­nale de Djokovic après sa victoire contre Mpetshi Perricard

Par
Baptiste Mulatier
-
254

Ça passe pour Novak Djokovic.

S’il a concédé le premier set lors de son entrée en lice à Roland‐Garros contre le Français Giovanni Mpetshi Perricard (80e mondial), l’homme aux 24 titres du Grand Chelem s’est fina­le­ment imposé en quatre manches : 5–7, 7–5, 6–1, 6–4, en 2h53 de jeu.

Devant ses enfants présents dans sa box, le Serbe de 39 ans a célébré avec un grand sourire et une petite danse inédite !

Sacré Nole.

Publié le dimanche 24 mai 2026 à 23:34

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥