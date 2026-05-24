Ça passe pour Novak Djokovic.

S’il a concédé le premier set lors de son entrée en lice à Roland‐Garros contre le Français Giovanni Mpetshi Perricard (80e mondial), l’homme aux 24 titres du Grand Chelem s’est fina­le­ment imposé en quatre manches : 5–7, 7–5, 6–1, 6–4, en 2h53 de jeu.

Devant ses enfants présents dans sa box, le Serbe de 39 ans a célébré avec un grand sourire et une petite danse inédite !

Novak Djokovic dances after winning his opening match at Roland Garros 🕺 pic.twitter.com/FrhjgQoTmr — TNT Sports (@tntsports) May 24, 2026

Sacré Nole.