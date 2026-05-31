Tout le monde connaît le John Isner ancien cham­pion de tennis, ex‐8e mondial et lauréat de 16 titres en carrière. En revanche, on ne savait pas que le géant améri­cain était égale­ment médecin et généticien.

Alors qu’il évoquait l’éli­mi­na­tion surprise de Jannik Sinner de Roland‐Garros après une énorme défaillance, John a tout simple­ment expliqué que les roux à la peau blanche suppor­taient mal la chaleur. Un raccourci simpliste et forcé­ment un peu bancal.

« Je pense qu’il est assez clair que Sinner était sur une lancée incroyable, et lui et son équipe font un travail formi­dable pour le préparer aux matchs grâce à son régime alimen­taire et à son hydra­ta­tion. Je pense simple­ment que sa consti­tu­tion géné­tique ne lui rend pas service. Si vous discutez avec des athlètes à la peau claire et aux cheveux roux, ils ont du mal à supporter la chaleur. Notre Jim Courier serait la personne idéale à qui poser cette ques­tion. Je pense qu’il y a quelque chose dans la peau claire et les cheveux roux qui rend plus diffi­cile le refroi­dis­se­ment de leur corps, et les rend plus vulné­rables dans ces condi­tions de forte chaleur. »