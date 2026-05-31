Tout le monde connaît le John Isner ancien champion de tennis, ex‐8e mondial et lauréat de 16 titres en carrière. En revanche, on ne savait pas que le géant américain était également médecin et généticien.
Alors qu’il évoquait l’élimination surprise de Jannik Sinner de Roland‐Garros après une énorme défaillance, John a tout simplement expliqué que les roux à la peau blanche supportaient mal la chaleur. Un raccourci simpliste et forcément un peu bancal.
« Je pense qu’il est assez clair que Sinner était sur une lancée incroyable, et lui et son équipe font un travail formidable pour le préparer aux matchs grâce à son régime alimentaire et à son hydratation. Je pense simplement que sa constitution génétique ne lui rend pas service. Si vous discutez avec des athlètes à la peau claire et aux cheveux roux, ils ont du mal à supporter la chaleur. Notre Jim Courier serait la personne idéale à qui poser cette question. Je pense qu’il y a quelque chose dans la peau claire et les cheveux roux qui rend plus difficile le refroidissement de leur corps, et les rend plus vulnérables dans ces conditions de forte chaleur. »
Publié le dimanche 31 mai 2026 à 16:36