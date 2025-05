Après révé­la­tion de son poten­tiel sur terre battue, il se pour­rait bien que Daniil Medvedev en abuse cette année à Roland‐Garros. Pour la première fois depuis 2017, le Russe jouera en doubles dans un tournoi du Grand Chelem, aux côtés du Brésilien Marcelo Demoliner.

