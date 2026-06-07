« J’essaie de faire le vide total dans ma tête et de ne penser à rien. Honnêtement, nous sommes des athlètes, il y a très peu d’entre nous qui ont quoi que ce soit dans la tête de toute façon (rires). Parfois, c’est plus facile d’être juste bête et de ne pas trop réfléchir », déclarait Alexander Zverev lors de l’interview sur le court après sa victoire face à Jakub Mensik en demi‐finales.
Une sortie qui n’a pas été du goût de tout le monde. « L’inutilité de cette déclaration, je suis sidérée. Dire que les athlètes n’ont rien dans le crâne… qu’il parle pour lui. C’est un tel manque de respect », réagissait l’ancienne joueuse française Alizé Cornet.
L’Allemand a également été épinglé par l’Argentin Andrea Collarini, actuel 278e joueur mondial. Dans une story Instagram, le joueur de 34 ans n’a pas mâché ses mots : « Ce n’est pas la première fois qu’il dit ça. Le fait de disputer la finale de Roland‐Garros ne te donne pas le droit de parler au nom de tout le monde. Quel idiot. Allez Fla (pour Cobolli). »
Andrea Collarini criticó a Zverev, que en su nota post partido había declarado esto :— Gonzalo Ferreyra (@gonzaloferreyr) June 5, 2026
“Somos atletas. Normalmente no tenemos demasiado en la cabeza. A veces es más fácil ser estúpido”.
Lo que escribió el zurdo argentino :
“No es la primera vez que lo dice. Que juegues la final… pic.twitter.com/5ZClRgeQy6
Une phrase qui semble avoir été prononcée sur le ton de l’humour par Zverev, mais qui a manifestement été perçue par certains comme une généralisation maladroite et peu respectueuse envers l’ensemble des joueurs de tennis.
Publié le dimanche 7 juin 2026 à 11:38