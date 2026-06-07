« J’essaie de faire le vide total dans ma tête et de ne penser à rien. Honnêtement, nous sommes des athlètes, il y a très peu d’entre nous qui ont quoi que ce soit dans la tête de toute façon (rires). Parfois, c’est plus facile d’être juste bête et de ne pas trop réflé­chir », décla­rait Alexander Zverev lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire face à Jakub Mensik en demi‐finales.

Une sortie qui n’a pas été du goût de tout le monde. « L’inutilité de cette décla­ra­tion, je suis sidérée. Dire que les athlètes n’ont rien dans le crâne… qu’il parle pour lui. C’est un tel manque de respect », réagis­sait l’ancienne joueuse fran­çaise Alizé Cornet.

L’Allemand a égale­ment été épinglé par l’Argentin Andrea Collarini, actuel 278e joueur mondial. Dans une story Instagram, le joueur de 34 ans n’a pas mâché ses mots : « Ce n’est pas la première fois qu’il dit ça. Le fait de disputer la finale de Roland‐Garros ne te donne pas le droit de parler au nom de tout le monde. Quel idiot. Allez Fla (pour Cobolli). »

Andrea Collarini criticó a Zverev, que en su nota post partido había decla­rado esto :



“Somos atletas. Normalmente no tenemos dema­siado en la cabeza. A veces es más fácil ser estú­pido”.



Lo que escribió el zurdo argen­tino :



“No es la primera vez que lo dice. Que juegues la final… pic.twitter.com/5ZClRgeQy6 — Gonzalo Ferreyra (@gonzaloferreyr) June 5, 2026

Une phrase qui semble avoir été prononcée sur le ton de l’humour par Zverev, mais qui a mani­fes­te­ment été perçue par certains comme une géné­ra­li­sa­tion maladroite et peu respec­tueuse envers l’ensemble des joueurs de tennis.