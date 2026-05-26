De passage sur le plateau de Tennis Channel à Roland‐Garros, où son joueur fait office d’im­mense favori en l’ab­sence du double tenant du titre Carlos Alcaraz, le co‐entraîneur de Jannik Sinner, Darren Cahill, a fait une décla­ra­tion qui risque d’in­quiéter forte­ment le reste du circuit.

« Il n’a pas peur d’es­sayer de nouvelles choses, et je pense que c’est, d’abord, coura­geux, mais je pense qu’il a toujours eu cette menta­lité de progres­sion qui le pousse à vouloir s’amé­liorer sans cesse. Il sait qu’il ne joue pas son meilleur tennis en ce moment. Il pense, et je pense aussi, qu’il jouera son meilleur tennis vers 27, 28, 29 ou 30 ans, donc il n’y a aucune raison d’arrêter d’expérimenter avec son jeu », a affirmé le coach austra­lien dans des propos relayés par Tennis Head.

Vainqueur de ses 29 derniers matchs, le numéro 1 mondial va faire son entrée en lice ce mardi soir face à l’in­vité fran­çais Clément Tabur (171e mondial).