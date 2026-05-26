De passage sur le plateau de Tennis Channel à Roland‐Garros, où son joueur fait office d’immense favori en l’absence du double tenant du titre Carlos Alcaraz, le co‐entraîneur de Jannik Sinner, Darren Cahill, a fait une déclaration qui risque d’inquiéter fortement le reste du circuit.
« Il n’a pas peur d’essayer de nouvelles choses, et je pense que c’est, d’abord, courageux, mais je pense qu’il a toujours eu cette mentalité de progression qui le pousse à vouloir s’améliorer sans cesse. Il sait qu’il ne joue pas son meilleur tennis en ce moment. Il pense, et je pense aussi, qu’il jouera son meilleur tennis vers 27, 28, 29 ou 30 ans, donc il n’y a aucune raison d’arrêter d’expérimenter avec son jeu », a affirmé le coach australien dans des propos relayés par Tennis Head.
Vainqueur de ses 29 derniers matchs, le numéro 1 mondial va faire son entrée en lice ce mardi soir face à l’invité français Clément Tabur (171e mondial).
Publié le mardi 26 mai 2026 à 12:51