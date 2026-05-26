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La décla­ra­tion flip­pante du coach de Jannik Sinner, Darren Cahill : « Il pense, et je pense la même chose, qu’il jouera son meilleur tennis entre 27 et 30 ans »

Par
Baptiste Mulatier
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De passage sur le plateau de Tennis Channel à Roland‐Garros, où son joueur fait office d’im­mense favori en l’ab­sence du double tenant du titre Carlos Alcaraz, le co‐entraîneur de Jannik Sinner, Darren Cahill, a fait une décla­ra­tion qui risque d’in­quiéter forte­ment le reste du circuit. 

« Il n’a pas peur d’es­sayer de nouvelles choses, et je pense que c’est, d’abord, coura­geux, mais je pense qu’il a toujours eu cette menta­lité de progres­sion qui le pousse à vouloir s’amé­liorer sans cesse. Il sait qu’il ne joue pas son meilleur tennis en ce moment. Il pense, et je pense aussi, qu’il jouera son meilleur tennis vers 27, 28, 29 ou 30 ans, donc il n’y a aucune raison d’arrêter d’expérimenter avec son jeu », a affirmé le coach austra­lien dans des propos relayés par Tennis Head.

Vainqueur de ses 29 derniers matchs, le numéro 1 mondial va faire son entrée en lice ce mardi soir face à l’in­vité fran­çais Clément Tabur (171e mondial). 

Publié le mardi 26 mai 2026 à 12:51

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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