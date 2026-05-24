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La décla­ra­tion très inquié­tante d’Arthur Fils après son forfait : « Je ne peux pas vous dire ce qui me fait mal depuis ces dernières semaines. Je n’en sais rien »

Par
Thomas S
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Longtemps blessé au dos à cause d’une frac­ture de fatigue suite à son parcours à Roland‐Garros en 2025, Arthur Fils a cette fois décidé de jouer la carte de la prudence en décla­rant forfait avant même le début du Grand Chelem parisien. 

Sauf que le Français, contraint à l’abandon lors du 2e tour à Rome et offi­ciel­le­ment blessé au niveau de la hanche, n’a pas pu (ou voulu) confirmer la nature exacte de sa bles­sure. Difficile de savoir ce qui résulte d’une décla­ra­tion aussi vague mais c’est évidem­ment tout sauf rassurant. 

« Ce n’est pas la même chose que l’année dernière, sans aucun doute. Je ne sais pas s’il s’agit de la hanche, du bas du dos ou du psoa. Je ne peux pas vous dire ce qui me fait mal depuis ces dernières semaines. Je n’en sais rien », a déclaré Arthur Fils qui a quand même fait part de son inten­tion de se préparer de la meilleure manière qui soit pour Wimbledon. 

Publié le dimanche 24 mai 2026 à 16:06

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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