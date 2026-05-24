Longtemps blessé au dos à cause d’une fracture de fatigue suite à son parcours à Roland‐Garros en 2025, Arthur Fils a cette fois décidé de jouer la carte de la prudence en déclarant forfait avant même le début du Grand Chelem parisien.
Sauf que le Français, contraint à l’abandon lors du 2e tour à Rome et officiellement blessé au niveau de la hanche, n’a pas pu (ou voulu) confirmer la nature exacte de sa blessure. Difficile de savoir ce qui résulte d’une déclaration aussi vague mais c’est évidemment tout sauf rassurant.
« Ce n’est pas la même chose que l’année dernière, sans aucun doute. Je ne sais pas s’il s’agit de la hanche, du bas du dos ou du psoa. Je ne peux pas vous dire ce qui me fait mal depuis ces dernières semaines. Je n’en sais rien », a déclaré Arthur Fils qui a quand même fait part de son intention de se préparer de la meilleure manière qui soit pour Wimbledon.
Publié le dimanche 24 mai 2026 à 16:06