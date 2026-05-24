Longtemps blessé au dos à cause d’une frac­ture de fatigue suite à son parcours à Roland‐Garros en 2025, Arthur Fils a cette fois décidé de jouer la carte de la prudence en décla­rant forfait avant même le début du Grand Chelem parisien.

Sauf que le Français, contraint à l’abandon lors du 2e tour à Rome et offi­ciel­le­ment blessé au niveau de la hanche, n’a pas pu (ou voulu) confirmer la nature exacte de sa bles­sure. Difficile de savoir ce qui résulte d’une décla­ra­tion aussi vague mais c’est évidem­ment tout sauf rassurant.

« Ce n’est pas la même chose que l’année dernière, sans aucun doute. Je ne sais pas s’il s’agit de la hanche, du bas du dos ou du psoa. Je ne peux pas vous dire ce qui me fait mal depuis ces dernières semaines. Je n’en sais rien », a déclaré Arthur Fils qui a quand même fait part de son inten­tion de se préparer de la meilleure manière qui soit pour Wimbledon.