Revenant sur la défaite de Novak Djokovic en quarts de finale de Roland‐Garros face à Nadal dans une inter­view réalisée par nos confrères de Tennis Majors, Goran Ivanisevic, désor­mais entraî­neur prin­cipal du numéro 1 mondial depuis le départ de Marian Vajda, n’épargne pas vrai­ment son joueur.

« Je dois être bruta­le­ment honnête pour commencer – je suis dans un marasme et je ne peux pas dormir. Je ne peux pas dire que je suis déçu, mais je suis triste. Ce n’était pas un match parfait de part et d’autre. Rafa n’a pas joué un match spec­ta­cu­laire, mais le langage corporel a décidé, du premier au dernier point : Le langage corporel de Rafa et le langage corporel de Novak. Je l’ai prévenu, je vous ai même dit à vous (les jour­na­listes) que le début du match pour­rait être décisif, mais encore une fois, un mauvais départ… Et puis, après le retour­ne­ment de situa­tion dans le deuxième set, c’est incom­pré­hen­sible la façon dont il a joué le troi­sième set. C’était comme s’il manquait d’énergie et comme s’il ne croyait pas suffi­sam­ment qu’il pouvait gagner. Vous ne pouvez pas vous permettre cela contre Rafa, car c’est son tournoi. »