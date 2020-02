Ce mercredi 5 février 2020 est un grand jour pour la Fédération française de tennis et le stade Roland-Garros. La onzième et dernière aile du toit du court Philippe-Chatrier est posée avec un mois d’avance. Le Central sera donc prêt et le toit fonctionnel dès l’édition 2020.

🚨 Avec un mois d’avance, la 11e et dernière aile du toit du Court Philippe-Chatrier est hissée aujourd’hui ! Le toit est prêt ! 🏗 #RolandGarros pic.twitter.com/kGQBsLMoUd — Roland-Garros (@rolandgarros) February 5, 2020