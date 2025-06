Dans un entre­tien accordé à la Fédération Française de Tennis (FFT), Patrick Larose, ancien entraî­neur de Loïs Boisson, a raconté pour­quoi il l’a pris sous son aile et a cru en son talent dès les premières minutes.

Loin d’avoir toujours été aussi sereine qu’au­jourd’hui sur un court de tennis, son ex‐coach estime que son carac­tère bien trempé, bien que diffi­cile à dompter, faisait sa force. Au lieu de perce­voir cela comme un défaut, le désor­mais retraité voyait cela comme une preuve d’ex­trêmes rigueur et perfectionnisme.

« Je me souviens qu’elle pleu­rait presque dès la première faute, qu’elle jetait souvent sa raquette, que sa frus­tra­tion était grande. Cela tradui­sait une très grande exigence avec elle‐même. En tant qu’en­sei­gnant, je lui disais évidem­ment de ne pas jeter sa raquette, mais je l’au­to­ri­sais à le faire cinq fois par match, pas plus. Il fallait savoir comment la prendre. Elle était comme ça, et il fallait en tenir compte car c’était toujours contre elle‐même qu’elle pestait. C’est une grande perfec­tion­niste. Ce n’est pas forcé­ment un défaut rédhi­bi­toire à cet âge. »

Et pour­tant, Loïs Boisson n’a pas été prise en charge par la FFT à cet âge‐là selon Le Progrès, pour ces raisons. Jugée trop émotive et carac­té­rielle à l’époque, la future numéro 65 Française a pris une belle revanche sur la vie, ralliant les demi‐finales de Roland‐Garros à seule­ment 22 ans, dans un calme absolu.