C’est la mauvaise nouvelle de la journée pour tous les fans de la petite balle jaune. Alors qu’elle devait accueillir 11 500 personnes par jour sur le site de Roland Garros, l’organisation a été contrainte de réduire cette jauge de 45 % en passant seulement à 5000 spectateurs par jour et seulement sur le court Philippe Chatrier. Ses mesures surviennent après l’augmentation de cas positifs au COVID-19 en France et dans la région parisienne.

« La FFT est consciente de la déception que ressentiront les personnes qui ne pourront finalement pas accéder au stade, en raison de cette diminution du nombre de spectateurs. Elle les remercie de leur compréhension et de leur soutien et fidélité à Roland Garros. Le tournoi 2020 sera un tournoi exemplaire pour la promotion su sport, pour son rayonnement et la défense de ses valeurs », a écrit la fédération dans un communiqué.